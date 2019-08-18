Шелег: из игроков Экстралиги можно собрать ещё одну команду, как «Динамо» Мн
Капитан «Динамо-Молодечно» Сергей Шелег прокомментировал победу в полуфинале Кубка Салея с минским «Динамо» (4:2).
«Да какая сенсация, мы просто сделали свою работу! Любая из четырёх команд ставила задачу выхода в финал, поэтому считаю, что ничего сверхъестественного мы не сделали. Мы были больше похожи на команду.
Мы играли за свою команду, за тренера, друг за друга. Ни о чём более глобальном не думали перед игрой. В Экстралиге много классных хоккеистов, а не как считают некоторые, что все лучшие собраны только в «Динамо». Думаю, из внутреннего чемпионата можно собрать ещё одну такую команду, которая будет вполне конкурентоспособной», — цитирует Шелега официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.
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