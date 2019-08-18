Фазель одобрил идею проведения Кубка мира в 2021 году

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о возможном проведении Кубка мира по хоккею в 2021 году. Ранее стало известно, что НХЛ может провести турнир вместо Матча звёзд.



«Мне кажется, это интересная идея, это пойдёт на пользу как НХЛ, так и всему мировому хоккею. Этот проект ещё надо изучать и обсуждать, но он пойдёт только на пользу. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022? Это не только про спорт, это бизнес. Поэтому вопрос непростой. Но знаю, что НХЛ готова обсуждать эту возможность. На данный момент это главное», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем соревнований стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы со счётом 2-0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка завершила выступления на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира со счётом 3:5.

НХЛ выкинула Кубок мира на свалку. Там ему и место Теперь вся надежда на Олимпиаду.