Г. Кузнецов: готов конкурировать с опытными вратарями «Динамо»

Молодой голкипер московского «Динамо» Георгий Кузнецов оценил игру со «Спартаком» (0:2).



«Неплохая игра была, очень динамичная — мне понравилось, много бросков и опасных моментов. Начало получилось не очень хорошим, но потом прибавили в движении. К сожалению, не получилось пробить вратаря соперников.



Первая шайба была после выхода «2 в 1» — подкидка Карсумса и он на движении попал в дальний угол. Посмотрим видео, мне кажется, что можно было выкатиться под него, немного по-другому сыграть. Во второй шайбе тоже нужно было выкатиться под него, на ногах не сумел так среагировать — бросок был очень близко. Получилось, как получилось, будем смотреть с Виталием Михайловичем Еремеевым и разбирать.



Я стараюсь не заморачиваться насчёт пропущенных шайб — сразу забыл и пошёл дальше. В молодёжке у меня это не так проходило, я волновался, начинал вспоминать эту шайбу, а с опытом всё меньше и меньше задумываешься — главное не пропустить следующую.



Проще играть с первых минут. Когда ты выходишь вторым вратарём, играешь половину игры, у тебя легкий мандраж, ты сидишь, уже замёрз, а выходишь — и сразу начинается. А когда с первых минут играешь, то у тебя полная концентрация, нет никакой паники — спокойно играешь и наслаждаешься.



Конечно, готов конкурировать с опытными вратарями «Динамо». Но не буду оценивать, в чём мои сильные и слабые стороны — это лучше видно со стороны», — цитирует игрока официальный сайт бело-голубых.

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