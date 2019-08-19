Пьяный российский хоккеист «Лиды» выломал дверь в гостиницу и избил сторожа

Штраф в размере 100 базовых величин получил игрок белорусского хоккейного клуба «Лида» после решения суда, информирует Tut.by.
С хоккеистом 1997 года рождения из Российской Федерации «Лидой» был заключен контракт на сезон-2018/19 (имя игрока не называется).
Сообщается, что ряд игроков клуба, в том числе этот, проживали в административном здании с гостиничными номерами на территории местного стадиона «Старт». В один из дней молодой человек решил поздно вечером сходить в клуб. Выпив пару коктейлей, он вернулся назад, но территория была заперта.
Игрок «Лиды» перелез через забор, но дверь в гостиницу была закрыта. Молодой человек не придумал ничего лучшего, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа. Теперь, по решению суда, ему нужно будет выплатить 2550 белорусских рублей (83 тыс. российских рублей).
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