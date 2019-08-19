«Барыс» подписал форварда Тангрэди, отыгравшего 150 матчей в НХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракт с американским нападающим Эриком Тангрэди, информирует официальный сайт команды из Нур-Султана. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.



30-летний нападающий был выбран в втором раунде драфта НХЛ в 2007 году клубом «Анахайм Дакс». На его счету выступления за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль», «Детройт» и «Нью-Джерси». За карьеру в НХЛ Тангрэди набрал 16 (5+11) очков в 150 играх. В АХЛ нападающий провёл 467 матчей, записав в актив 340 (160+180) очков.



В сезоне-2016/17 стал обладателем Кубка Колдера в составе команды «Гранд Рапидс». Вместе с Эриком в команде выступал другой новичок «Барыса» — вратарь Эдди Паскуале. В прошлом сезоне Тангрэди отыграл шесть матчей за «Нью-Джерси» и 41 матч за фарм-клуб «Бингхэмптон».

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