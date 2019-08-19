Опубликован новый логотип ВХЛ, посвящённый юбилейному сезону

Опубликован новый логотип Высшей хоккейной лиги, посвящённый 10-му, юбилейному сезону лиги.

«Предстоящий сезон станет для Высшей хоккейной лиги 10-м по счёту. В первом сезоне ВХЛ, который стартовал 11 сентября 2010 года в Перми, приняли участие 20 команд. В юбилейном сезоне под эгидой ВХЛ выступят 34 клуба из четырёх стран. В рамках празднования круглой даты Высшая хоккейная лига разработала логотип юбилейного, 10-го сезона. Он выполнен в виде стилизованной цифры «10» в фирменных цветах лиги с праздничной лентой, увенчанной логотипом ВХЛ, в основании эмблемы.



Логотип будет размещён на всех аренах Высшей хоккейной лиги, а также на шайбах и полиграфической продукции. В честь юбилейного сезона на форме игроков клубов ВХЛ будет размещён шеврон с логотипом 10-го сезона», — указано на сайте лиги.