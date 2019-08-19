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Ерёменко подписал контракт с минским «Динамо» на три года

Ерёменко подписал контракт с минским «Динамо» на три года
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Владислав Ерёменко перешёл в минское «Динамо», информирует официальный сайт белорусского клуба. 20-летний хоккеист поставил подпись под двусторонним соглашением сроком на три сезона.

Уроженец Витебской области последние три года провёл в «Калгари Хитмен» (WHL). Защитник был весьма результативен и набирал очки в каждом втором матче: 203 игры — 105 (28+77) баллов. В 2018-м Владислава под 151-м номером задрафтовал «Нэшвилл». Ерёменко сыграл на двух юношеских (U18) и трёх (U20) молодёжных чемпионатах мира. На ЮЧМ-2016 и МЧМ-2017 помогал сборным возвращаться в элиту.

В июле он заключил пробный контракт с «Динамо». Сыграл за команду на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде (отметился ассистентским баллом) и Кубке Салея в Орше.

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