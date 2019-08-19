С. Барбашёв — о переходе в систему СКА: пошёл на понижение зарплаты

Нападающий Сергей Барбашёв прокомментировал переход в систему СКА. Форвард начнёт сезон в составе «СКА-Невы» в ВХЛ.



«Был без контракта, ждал предложений из КХЛ. Были варианты по ВХЛ, но эти варианты рассматривать не хотел. Агент позвонил и сказал, что есть вариант подписать двусторонний контракт в СКА. Понятное дело, что сезон я начну в «СКА-Неве», а в дальнейшем буду работать и стараться, чтобы получить какой-то шанс в основной команде. Моя жена сейчас беременна, впервые за долгое время я буду недалеко от дома, от Москвы. Решили, что это хорошее предложение. Тем более зная, какая в Петербурге организация: классная база, всё на наивысшем уровне. По деньгам я пошёл на понижение зарплаты, но понял, что тут я смогу прогрессировать.



От себя жду много голов, передач и большого прогресса. Хочу расти как игрок. А болельщикам — команда очень сильно обновилась: новый тренерский штаб, много молодых игроков. Желаю вам всегда быть с командой, поддерживать нас в любых условиях. Будем стараться их радовать!» — приводит слова Барбашёва официальный сайт «СКА-Невы».

Брат Ивана Барбашёва перешёл в систему СКА