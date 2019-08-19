С. Барбашёв — о самогоне отца: одну рюмку надо было обязательно попробовать

Нападающий «СКА-Невы» Сергей Барбашёв поделился впечатлениями от мероприятия, посвящённого приезду в Москву форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва с Кубком Стэнли.



«Меня отпустили на один день в Москву. Сначала был форс-мажор небольшой — кубок задержался и прилетел не вовремя, потом его привезли к подъезду, где брат жил в детстве. Там полчаса с ним фотографировались, народу было очень много с района. Странно, откуда они узнали? Мы не афишировали это. Потом поехали в «Динамо», где была презентация команды. После неё уже была фотосессия и автографы для болельщиков. Людей было ну очень много — где-то 1000-1500 человек, Ваня просто обалдел от количества народу. Дальше поехали по спонсорам, выполнил обязательства перед ними. Потом отправились на Красную Площадь, сделали фото для НХЛ. Оттуда в ресторан.



Пробовал ли самогон отца из кубка? Я крепкие напитки не очень люблю, но чисто символически одну рюмочку попробовать надо было обязательно. Всё-таки не каждый день брат привозит Кубок Стэнли», — приводит слова Барбашёва пресс-служба «СКА-Невы».

Иван Барбашёв наполнил Кубок Стэнли самогоном фирменной рецептуры