Федотов: все оказались в выигрыше от моего обмена из «Салавата» в «Трактор»

Вратарь «Трактора» Иван Федотов рассказал, с какими эмоциями покидал «Салават Юлаев». Уфимцы обменяли игрока в челябинский клуб в мае нынешнего года.



«Не сказать, что обрадовался обмену из «Салавата Юлаева» в «Трактор». Разговаривали с руководством, и пришли к такому решению. Период в «Салавате» — хороший опыт. Спасибо организации и всем партнерам. Сейчас у меня новый этап и рад этому. Буду помогать этой команде, все мысли только об этом. Я рад оказаться в новом коллективе. Думаю, все оказались в выигрыше от этого обмена.



Я думаю, моя роль в «Тракторе» останется внутри команды. Мне сказали: «Работай и всё будет хорошо». Никто ничего не гарантирует. Это спорт. Поэтому работай и жди момента», — приводит слова Федотова «Горобзор».

«Салават Юлаев» подтвердил обмен Федотова и Терещенко в «Трактор»