«Салават Юлаев» подтвердил обмен Федотова и Терещенко в «Трактор»

«Салават Юлаев» произвёл обмен с «Трактором», сообщает официальный сайт уфимского клуба. В систему «Салавата» переходит защитник Никита Жульдиков, а в обратном направлении проследуют голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



1 мая 2018 года бывший защитник магнитогорского «Металлурга» Терещенко подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». В минувшем чемпионате 27-летний защитник не имел стабильного места в составе уфимской команды. Терещенко принял участие в 36 матчах регулярки, где отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «0». В плей-офф участия не принимал.



22-летний Федотов большую часть сезона провёл в ВХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ Иван сыграл три игры, в которых одержал две победы. В среднем за игру он пропускал 2,08 шайбы и отражал 93,3% бросков.



22-летний Жульдиков провёл 73 матча в КХЛ и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-1».

Трансферное безумие в КХЛ. Топ переходов в первый заявочный день Больше всех пошумела «Магнитка», а «Ак Барс» и ЦСКА провернули мощный обмен.