Валерий Ничушкин подписал контракт с «Колорадо»

Нападающий Валерий Ничушкин продолжит карьеру в составе «Колорадо Эвеланш», информирует пресс-служба «лавин». Форвард подписал контракт на один год. Ранее от его услуг отказался «Даллас Старз», выкупив контракт россиянина. По оставшемуся году договора россиянин должен был заработать $ 2,95 млн.



В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.



В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч. В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.