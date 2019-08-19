Тарасенко и Кубок Стэнли в Новосибирске. На них пришли даже в дождь

После того, как главный трофей НХЛ побывал в Москве, где его представлял Иван Барбашёв, настала очередь столицы Сибири. В Новосибирске Кубок Стэнли гостил впервые, и, как сказал Владимир Тарасенко на пресс-конференции, никаких других вариантов у форварда «Сент-Луиса» не было — именно Новосибирск он считает своим родным городом.

Трофей прибыл в Новосибирск вечером 18 августа, о чём поведал хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард. «Остановка номер два в России — Новосибирск. Расположен рядом с транссибирской магистралью. Это день с Кубком Стэнли для Владимира Тарасенко», — написал Притчард в своём «твиттере».

Фото: hcsibir.ru

Официально для посещения трофей был открыт 19 августа с 10:30 местного времени, но до этого состоялась небольшая фотосессия с Кубком Стэнли для Тарасенко и его семьи. Владимира торжественно встретили, сам Кубок поместили на специальный помост. Особый интерес у болельщиков вызвала фотография, где запечатлены все три хоккейных поколения Тарасенко — Владимир-младший, Андрей и Владимир-старший.

Время для фотографирования с Кубком Стэнли было строго регламентировано — сотрудникам «Сибири», хоккеистам, учащимся спортивной школы были отведены небольшие «окна», в которые нужно было уложиться, потому что с 10:30 местного времени Кубок Стэнли был открыт для фотографирования всем болельщикам.

Фото: hcsibir.ru

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К самому открытию перед ЛДС «Сибирь» выросла огромная очередь из желающих. Поговаривают, что кое-кто занимал места с ночи, как это бывало раньше перед важными матчами «Сибири» в плей-офф, когда билеты на хоккей становились общегородским дефицитом.

Фото: «Чемпионат»

Сибиряков не испугал ни накрапывающий дождь, ни большое количество желающих. Стремясь дать возможность максимальному числу болельщиков сфотографироваться со знаменитым трофеем, организаторы приняли решение, что все фотографии будут делать только профессиональные фотографы, которые заранее стояли с фотоаппаратами на нужных позициях — съёмка собственными гаджетами была запрещена для ускорения процесса.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Несмотря на то, что процесс фотографирования проходил быстро, и Кубок Стэнли удавалось только чуть-чуть потрогать, но не рассмотреть детально, болельщики покидали стадион довольными.

Видео можно посмотреть в «твиттере».



Всего за этот день в гости к Кубку Стэнли пришли более 3 000 человек, причём многие приехали из других городов. Известно, что для такого случая нашли возможность посетить Новосибирск гости из Омска, Барнаула и даже казахстанской Караганды.

«Три часа простоял в очереди и нисколько не расстроен. Я увидел его и прикоснулся. Лучший день в жизни!», — пишут болельщики в социальных сетях. Впрочем, были и те, кто так и не смог попасть на фотографирование и остался недоволен.

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Однако, в целом, исторический для себя день хоккейный Новосибирск пережил вполне организованно и уверенно. В 15 часов доступ к Кубку был закрыт, и вскоре знаменитый трофей продолжит своё путешествие по миру.