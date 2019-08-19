Известны финансовые условия контракта Ничушкина с «Колорадо»

Нападающий Валерий Ничушкин подписал однолетний контракт с «Колорадо Эвеланш». По информации TSN, зарплата российского игрока составит $ 850 тыс. Ранее от его услуг отказался «Даллас Старз», выкупив контракт. По оставшемуся году договора россиянин должен был заработать $ 2,95 млн.

В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории НХЛ, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.



В сезоне-2018/19 на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». В плей-офф Валерий сыграл всего один матч. В последний раз в официальном матче Ничушкин забросил шайбу 14 апреля 2018 года, выступая за ЦСКА в финале Кубка Гагарина.