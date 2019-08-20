Игнатович прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт

Российский защитник Максим Игнатович успешно прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

В сезоне-2018/19 28-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».

В новосибирском клубе Максим играл с первого сезона КХЛ. В общей сложности Игнатович принял участие в 344 матчах, в которых отметился 50 (19+31) очками при показателе полезности «+26» и 423 штрафных минутах.

Он является чемпионом мира 2011 года среди молодёжных команд и бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2015 года.