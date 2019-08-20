Игнатович прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт
Российский защитник Максим Игнатович успешно прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В сезоне-2018/19 28-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7».
В новосибирском клубе Максим играл с первого сезона КХЛ. В общей сложности Игнатович принял участие в 344 матчах, в которых отметился 50 (19+31) очками при показателе полезности «+26» и 423 штрафных минутах.
Он является чемпионом мира 2011 года среди молодёжных команд и бронзовым призёром чемпионата КХЛ 2015 года.
Игнатович: сейчас никто из хоккеистов не отдыхает два-три месяца
- 20 августа 2019
-
10:25
-
10:14
-
09:45
-
09:16
-
09:02
-
00:20
-
00:08
- 19 августа 2019
-
23:31
-
23:01
-
22:40
-
22:35
-
21:57
-
21:29
-
20:33
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:03
-
18:33
-
18:21
-
17:58
-
17:20
-
17:12
-
16:44
-
16:14
-
15:41
-
15:22
-
15:04
-
14:30
-
14:22
-
14:09
-
13:58
-
13:31
-
13:16
-
12:40
Партнерский контент