Кожевников: болельщики «Спартака» должны принять Знарка

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе Олега Знарка в «Спартаке».
После назначения Олега Знарка у меня был позитивный прогноз – и он оправдывается. При этом нужно понимать, что победы в контрольных матчах важны, но они не совсем показательны. Кто-то из тренеров отпускает команду раньше, кто-то позже, плюс у всех разные нагрузки. Так что реальную картину увидим только в официальных матчах чемпионата. Определённая ставка на первые игры чемпионата может делаться. И это можно понять – от нового тренерского штаба большие ожидания, лучше их оправдывать с первой же игры, чтобы избежать лишнего давления.
Я считаю, что болельщики «Спартака» должны принять Знарка. Московское «Динамо» и СКА у него в прошлом, теперь он выложится за нашу команду. В конце концов у меня тоже полным-полно друзей в ЦСКА, но в игровые годы это не мешало нам в дерби колотить друг друга», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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