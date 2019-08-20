Курри: устал говорить про русских владельцев, включите лучше рок-н-ролл

Владелец и президент финского хоккейного клуба «Йокерит» Яри Курри прокомментировал неоднократные публикации в финской прессе, в которых сообщается, что на самом деле клуб содержится российскими бизнесменами.

«Мне досадно, что этот предмет обсуждения постоянно всплывает. Я устал и не хочу больше возвращаться к этой теме. Мы собираемся смотреть в будущее и заниматься инвестициями в спорт, чтобы подготовиться к предстоящему сезону. Везде, а особенно на льду, мы хотим добиться успеха. Лучше включите рок-н-ролл, чтобы мы побеждали, забивали, веселились и играли в хороший хоккей. Я верю, что это поможет нам в этом отношении», — цитирует Курри Iltalehti.

Ранее Курри работал на позиции генерального менеджера. 24 мая 2019 года Курри стал владельцем клуба, теперь ему принадлежит полный пакет акций.

