Курри: устал говорить про русских владельцев, включите лучше рок-н-ролл

Владелец и президент финского хоккейного клуба «Йокерит» Яри Курри прокомментировал неоднократные публикации в финской прессе, в которых сообщается, что на самом деле клуб содержится российскими бизнесменами.
«Мне досадно, что этот предмет обсуждения постоянно всплывает. Я устал и не хочу больше возвращаться к этой теме. Мы собираемся смотреть в будущее и заниматься инвестициями в спорт, чтобы подготовиться к предстоящему сезону. Везде, а особенно на льду, мы хотим добиться успеха. Лучше включите рок-н-ролл, чтобы мы побеждали, забивали, веселились и играли в хороший хоккей. Я верю, что это поможет нам в этом отношении», — цитирует Курри Iltalehti.
Ранее Курри работал на позиции генерального менеджера. 24 мая 2019 года Курри стал владельцем клуба, теперь ему принадлежит полный пакет акций.
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