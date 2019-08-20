Минское «Динамо» заключило просмотровый контракт с 16-летним форвардом Александром Пальчиком, сообщается на официальном сайте клуба.

С 6 до 13 лет Пальчик играл в школе «Шахтёра», а потом перебрался в СДЮШОР «Юность». В прошлом сезоне попал в команду U18, выступавшую в Экстралиге Б. В 42 матчах он забросил 23 шайбы, став при этом одним из двух хоккеистов U18, завершившим чемпионат с положительным показателем полезности — «+2».

В апреле Пальчик съездил на юношеский чемпионат мира в элите, где помог сборной повторить лучший результат в истории (пятое место). На турнире в Швеции он отличился двумя шайбами в пяти поединках: огорчил финнов и швейцарцев.

Нападающий уже присоединился к «зубрам» в Риге и готов сыграть на Кубке ЛЖД.