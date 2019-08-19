Басков: минское «Динамо» делает шаг в будущее, мы меняем стратегию развития

Генеральный менеджер минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о новой стратегии клуба.
«Прямо сейчас «Динамо» делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба. При формировании состава мы в полной мере ощутили кадровый голод, который испытывает белорусский хоккей и национальная команда, как его вершина. Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но, в конечном счёте, привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет «Динамо» и сборной стало бы ещё труднее добиваться поставленных целей.
Поэтому было принято решение омолодить состав. На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19-22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень. Я верю, что тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским и Континентальная хоккейная лига — это идеальные условия для их развития и прогресса. Безусловно, рядом с молодёжью должны быть и опытные игроки, которые могут помочь им и повести за собой. С теми, кто способен стать лидерами и наставниками, мы в ближайшее время также определимся» — цитирует Баскова официальный сайт минского клуба.
- 19 августа 2019
-
19:03
-
18:33
-
18:21
-
17:58
-
17:20
-
17:12
-
16:44
-
16:14
-
15:41
-
15:22
-
15:04
-
14:30
-
14:22
-
14:09
-
13:58
-
13:31
-
13:16
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
11:49
-
11:37
-
11:15
-
11:14
-
11:05
-
10:40
-
10:13
-
10:07
-
09:38
-
09:25
-
09:03
- 18 августа 2019
-
23:59
-
23:47
-
22:49
-
22:30