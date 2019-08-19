Басков: минское «Динамо» делает шаг в будущее, мы меняем стратегию развития

Генеральный менеджер минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о новой стратегии клуба.



«Прямо сейчас «Динамо» делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба. При формировании состава мы в полной мере ощутили кадровый голод, который испытывает белорусский хоккей и национальная команда, как его вершина. Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но, в конечном счёте, привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет «Динамо» и сборной стало бы ещё труднее добиваться поставленных целей.



Поэтому было принято решение омолодить состав. На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19-22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень. Я верю, что тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским и Континентальная хоккейная лига — это идеальные условия для их развития и прогресса. Безусловно, рядом с молодёжью должны быть и опытные игроки, которые могут помочь им и повести за собой. С теми, кто способен стать лидерами и наставниками, мы в ближайшее время также определимся» — цитирует Баскова официальный сайт минского клуба.

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