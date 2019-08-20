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Капитан «Салавата» Панин организовал сбор средств на строительство хосписа

Капитан «Салавата» Панин организовал сбор средств на строительство хосписа
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о сборе средств на строительство хосписа в Уфе.

«Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей. В Уфе при поддержке главы республики планируется строительство хосписа. Я думаю, это благое дело и мы все вместе можем этому немного помочь.

Помимо наших личных вкладов мы решили разыграть эти крутые кроссы (из лимитированной версии). К ним приложил свою руку каждый из хоккеистов «Салавата Юлаева», — написал хоккеист в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Григория Панина.

Также Григорий уточнил, что, для того чтобы принять участие в розыгрыше кроссовок с автографами, подписчики должны предоставить фото документа о переводе средств на счёт благотворительного фонда «Иман». Минимальная сумма для участия — 200 рублей.

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