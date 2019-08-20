Капитан «Салавата» Панин организовал сбор средств на строительство хосписа

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о сборе средств на строительство хосписа в Уфе.
«Я уверен, что среди моих подписчиков есть много неравнодушных людей. В Уфе при поддержке главы республики планируется строительство хосписа. Я думаю, это благое дело и мы все вместе можем этому немного помочь.
Помимо наших личных вкладов мы решили разыграть эти крутые кроссы (из лимитированной версии). К ним приложил свою руку каждый из хоккеистов «Салавата Юлаева», — написал хоккеист в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Григория Панина.
Также Григорий уточнил, что, для того чтобы принять участие в розыгрыше кроссовок с автографами, подписчики должны предоставить фото документа о переводе средств на счёт благотворительного фонда «Иман». Минимальная сумма для участия — 200 рублей.
- 20 августа 2019
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
12:51
-
12:25
-
12:00
-
11:43
-
11:24
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:14
-
09:45
-
09:16
-
09:02
-
00:20
-
00:08
- 19 августа 2019
-
23:31
-
23:01
-
22:40
-
22:35
-
21:57
-
21:29
-
20:33
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:03
-
18:33
-
18:21
-
17:58
-
17:20
-
17:12
-
16:44
-
16:14