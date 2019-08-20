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Михаил Захаров утверждён главным тренером сборной Беларуси

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михаил Захаров утверждён главным тренером сборной Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Наставник ХК «Юность-Минск» Михаил Захаров утверждён главным тренером сборной Беларуси, информирует официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

«Основным вопросом состоявшегося сегодня заседания тренерского совета федерации хоккея было обсуждение кандидатуры главного тренера национальной сборной, которая по истечении контракта Андрея Сидоренко пребывала без рулевого.

Итогом дебатов стала рекомендация исполкому ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной «Юности» Михаила Захарова. Члены исполкома, заседавшего сразу по окончании тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение», — сказано в официальном заявлении.

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