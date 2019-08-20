Денис Толпеко заработал дисквалификацию в Швеции
Нападающий «Аика» Денис Толпеко дисквалифицирован на два предсезонных матча, информирует шведский журналист Юхан Свенссон со ссылкой на дисциплинарный комитет. Российский хоккеист скинул краги во время драки с соперником, что запрещено в Швеции.
В июле Денис возобновил игровую карьеру, подписав просмотровый контракт с «Аиком». Последним клубом Дениса был «Спартак». Московский клуб Толпеко покинул в сентябре 2017 года, после чего не выходил на лёд в официальных матчах.
В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Денис принял участие в четырёх матчах и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «0». Всего в КХЛ на счету 34-летнего нападающего 112 (49+63) очков в 382 матчах при показателе полезности «-24».
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толпеко возобновил карьеру в Швеции
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