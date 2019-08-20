Захаров — о работе в сборной Беларуси: к сожалению, контракт на два года

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал назначение на пост.
«Ответственность серьёзная, впереди, в 2021 году, предстоит чемпионат мира в Минске. Мы немало пообщались с тренерами, с руководителями хоккея. Понятно, что он у нас забуксовал. Увы, нет игроков уровня Калюжного, Грабовского, Костицыных. Что ж, будем работать и идти дальше. Никто рук не опускает. Есть задачи, и их надо выполнять. Но сможем это сделать только в союзе с федерацией и коллегами.
Мой контракт рассчитан на два года? Да, как я понял. Или нет?.. На два года, да? Да, к сожалению, на два года. Ну, ничего страшного. В ближайшие два-три года уровень нашего хоккей пойдёт вверх. Он не будет падать так, как сегодня. Уже есть кое-какие наработки. Специалисты готовы засучить рукава и помочь работать на общее благо», — цитирует Захарова «Прессбол».
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