Дэвидсон: драфт хороших игроков не означает, что они сразу станут ключевыми

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон прокомментировал выбор финского форварда Каапо Какко и других игроков на прошедшем драфте.
«Сам факт, что мы смогли задрафтовать хороших хоккеистов, не означает, что они автоматически станут ключевыми игроками в твоей команде в НХЛ. У каждого из них есть свои фазы развития», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
26 мая 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира. В январе этого года сборная Финляндии выиграла также и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных выступал 18-летний Какко. Каапо стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах. В 2018 году форвард выиграл юниорское мировое первенство.
- 20 августа 2019
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