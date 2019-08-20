Оши: мне осталось только нарастить мышцы к сезону, и я буду готов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал восстановление после травмы и поделился мнением о перспективах клуба.



«Частично я мог тренироваться в июне, но в июле уже полностью. Так что подготовка шла по графику, как если бы мы дошли до финала Кубка Стэнли. Но со мной всё в порядке. Сейчас мне надо лишь нарастить мышцы к сезону, и я буду готов. Не могу дождаться начала. Когда находишься в таком режиме, скучаешь по хоккею ещё больше. Сейчас у меня уже ощущение, что пора играть, что сезону пора начинаться.



Всё будет по-другому. Но у нас по-прежнему на месте костяк, так что в раздевалке не жду серьезных перемен. Но все равно будет по-другому, потому что мы потеряли Орпика и Нисканена, ребят, которые были в команде давно и умеют побеждать. А еще это хорошие друзья и отличные люди. И все же я с нетерпением жду встречи с новыми ребятами. Интересно, как они смогут нам помочь», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

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