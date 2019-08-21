Отец Василевского: чтобы стать вратарём, Андрей съел цветок сирени

Андрей Василевский, отец голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, рассказал семейную легенду, как Василевский-младший выбрал позицию на льду.

«Он просто в детстве лентяем был. Не хотел много бегать. И не понимал, что у вратаря работы в каждом матче гораздо больше. Отговаривал ли я его? Обязательно! И не раз. Так и говорил: «Андрей, хорош. Одного вратаря наша семья уже перетерпела». А он ни в какую. Узнал, что если съесть цветок сирени, где пять лепестков, а не четыре, то желание исполнится. Так он с шестью лепестками нашел! Съел — и ко мне, в глаза смотрит, типа: ты понял? Тут уж мне некуда было деваться. Теперь это наша семейная легенда.

Алексей тоже всё детство у меня просил: «Папа, хочу быть голкипером!». А я ему в ответ: «Ну у тебя же отличные данные для полевого игрока. Хватит нам в семье уже вратарей». Хотя на тренировках они постоянно менялись. Алексей занимал место в «раме», а Андрей ему бросал. И получалось у обоих неплохо», — цитирует Василевского-старшего «Матч ТВ».