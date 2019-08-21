Сидоренко — о назначении Захарова: меня даже не пригласили на исполком

Экс-главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказался о назначении на пост главного тренера команды Михаила Захарова.

«Что тут комментировать? Ещё раньше было известно, что Захаров станет тренером сборной. Обычно тренер делает отчёт по работе, ему дают оценку. Ну выбрали Захарова и выбрали… По этому поводу ничего сказать не могу. Могу сказать только то, что я выполнил задачу, которую мне ставили — вывел сборную в элитный дивизион.

Мы проговаривали вариант продления контракта. Мне было интересно продолжить работу со сборной, всё-таки в тяжелых условиях, вспомните, сколько у нас было травмированных игроков, удалось выйти в сильнейший дивизион. За эту работу ведь даже никто не брался. После майского чемпионата мира в первом дивизионе у меня было три предложения от клубов, но их отклонил, потому что ждал ответ ФХБ. Изначально же говорили: выполнишь задачу — контракт будет продлён. Теперь надо искать работу, может, мои опыт и знания кому-то пригодятся.

Всё нормально. О таком развитии событий знал. Просто люди говорят, что все надо цивилизованно решать, а на исполком даже не пригласили. За это немного обидно. Но что с этим бороться? Такова жизнь", — цитирует Сидоренко «Комсомольская правда».