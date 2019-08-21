Оши: даже приятно, что «Вашингтон» остался в тени на фоне других команд
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Даже приятно, что на фоне других команд, сделавших много приобретений, мы остались в тени. Но посмотрите, на что способны наши ребята. У нас в команде играют хоккеисты мирового класса. Нам надо, чтобы все за ними следовали, тогда шансы у нас будут просто отличными.
Вернуть Кубок Стэнли? Это другой вид мотивации. В том году мы думали: «Он наш. Давайте его сохраним». А теперь — мы не играли с «Сент-Луисом», они его не отобрали у нас, но чувство потери всё равно есть. Так что будем надеяться, что в новом сезоне нам удастся сконцентрироваться на победах и вернуть Кубок в столицу», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.
Оши — о «Вашингтоне» в новом сезоне: всё будет по-другому
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