Хорошков: рассчитываем на Галимова как на одного из лидеров «Северстали»

Директор «Северстали» Михаил Хорошков прокомментировал подписание контракта с нападающим Анселем Галимовым и отметил, что до начала сезона команду могут пополнить другие новички.

«Рассчитываем на Анселя как на одного из лидеров команды. Это игрок с хорошим броском и чувством гола, который должен повысить нашу результативность. Главное, чтобы его голы и передачи приносили очки команде. Взяли его на эту роль. Мы изучили, как он играл в «Кузне» и «Динамо», как его использовали в «Авангарде» — наши тренеры найдут ему правильное применение.

Переговоры шли около месяца. Мы понимали, что у Анселя наверняка были предложения от других клубов, поэтому вели работу и ждали его решения. Думаю, что до начала сезона новички у нас ещё появятся. Рассматриваем игроков в линии защиты и нападения, но в первую очередь нужен защитник», — сказал Хорошков «Чемпионату».