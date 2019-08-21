Элиаш: исключить Чехию из числа участников Кубка мира — логичное решение

Легендарный чешский нападающий Патрик Элиаш поделился мнением о возможном отсутствии сборной Чехии на Кубке мира в 2021 году. Возможно, чешские хоккеисты станут частью сборной Европы.



«Исключить Чехию из числа участников Кубка мира — логичное решение. Мы просто не достигаем уровня лучших мировых сборных, это горькая правда. Я также пониманию, что по причине ограниченного времени не получится создать турнир из восьми команд. Нужно оставить только шесть сборных, и Чехия — главный претендент на исключение из топа. Это логичный шаг с точки зрения качества хоккея», — цитирует Элиша Idnes.cz.



Напомним, что на позапрошлом Кубке мира—2004 сборная Чехии дошла до полуфинала, где в овертайме уступила канадцам (3:4 ОТ).

Sportsnet: Чехия не заслужила участия на Кубке мира—2021, это не шведы или финны