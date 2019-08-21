Элиаш: исключить Чехию из числа участников Кубка мира — логичное решение
Легендарный чешский нападающий Патрик Элиаш поделился мнением о возможном отсутствии сборной Чехии на Кубке мира в 2021 году. Возможно, чешские хоккеисты станут частью сборной Европы.
«Исключить Чехию из числа участников Кубка мира — логичное решение. Мы просто не достигаем уровня лучших мировых сборных, это горькая правда. Я также пониманию, что по причине ограниченного времени не получится создать турнир из восьми команд. Нужно оставить только шесть сборных, и Чехия — главный претендент на исключение из топа. Это логичный шаг с точки зрения качества хоккея», — цитирует Элиша Idnes.cz.
Напомним, что на позапрошлом Кубке мира—2004 сборная Чехии дошла до полуфинала, где в овертайме уступила канадцам (3:4 ОТ).
Sportsnet: Чехия не заслужила участия на Кубке мира—2021, это не шведы или финны
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