Яруллин: тяжеловато игралось, лёд в Риге не очень хороший
Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:2).
«Тяжеловато игралось, второй матч. Лёд не очень хороший. Опять где-то удаления были, от которых надо избавляться. Нужно работать дальше и приходить в хорошую форму.
Смотрим много видео? Конечно, когда ты видишь по видео, как правильно делать, или тебе прямо на видео показывают, где ты что-то неправильно сделал, совершил ошибку, легче воспринимается. Потом легче это воплощать на льду.
Работа с шайбой на синей линии? Идёт плодотворная работа над этим, чтобы улучшать игру команды, в первую очередь, чтобы все пять игроков и впереди, и сзади, чтобы играли компактно. Надо работать над этим», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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