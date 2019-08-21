Яруллин: тяжеловато игралось, лёд в Риге не очень хороший

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (5:2).



«Тяжеловато игралось, второй матч. Лёд не очень хороший. Опять где-то удаления были, от которых надо избавляться. Нужно работать дальше и приходить в хорошую форму.



Смотрим много видео? Конечно, когда ты видишь по видео, как правильно делать, или тебе прямо на видео показывают, где ты что-то неправильно сделал, совершил ошибку, легче воспринимается. Потом легче это воплощать на льду.



Работа с шайбой на синей линии? Идёт плодотворная работа над этим, чтобы улучшать игру команды, в первую очередь, чтобы все пять игроков и впереди, и сзади, чтобы играли компактно. Надо работать над этим», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», у Зарипова — решающий гол