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Бывальцев: болельщики СКА соскучились по игре — всё для них

Бывальцев: болельщики СКА соскучились по игре — всё для них
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги матча с «Торпедо» (6:1).

«Сыграли хорошо, забили много голов. Болельщики соскучились по игре — всё для них. Но есть и недоработки — много опасных моментов в обороне. Будем это исправлять, чтобы лучше защищаться в чемпионате. Дома играть всегда приятно. Сегодня был полный стадион, очень хотелось победить. Мы прибавляем от матча к матчу, но будем играть ещё лучше.

Я уже проводил сезон на маленькой площадке. Мне удобнее здесь играть: нужно меньше двигаться, быстрее выходишь на ворота, больше бросков, всё быстрее. Переходить с маленькой на большую площадку по ходу сезона легче, чем с большой на маленькую», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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