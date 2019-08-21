Бывальцев: болельщики СКА соскучились по игре — всё для них
Нападающий СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги матча с «Торпедо» (6:1).
«Сыграли хорошо, забили много голов. Болельщики соскучились по игре — всё для них. Но есть и недоработки — много опасных моментов в обороне. Будем это исправлять, чтобы лучше защищаться в чемпионате. Дома играть всегда приятно. Сегодня был полный стадион, очень хотелось победить. Мы прибавляем от матча к матчу, но будем играть ещё лучше.
Я уже проводил сезон на маленькой площадке. Мне удобнее здесь играть: нужно меньше двигаться, быстрее выходишь на ворота, больше бросков, всё быстрее. Переходить с маленькой на большую площадку по ходу сезона легче, чем с большой на маленькую», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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