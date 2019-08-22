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Дерик Брассар перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс»

Дерик Брассар перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Канадский нападающий Дерик Брассар перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт команды. Канадский форвард подписал соглашение сроком на один сезон, годовая зарплата Брассара составит $ 1,2 млн.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий играл за «Колорадо Эвеланш». В 20 матчах регулярного чемпионата Дерик забросил четыре шайбы и не сделал ни одной результативной передачи. В девяти играх плей-офф Брассар отметился одной голевой передачей.

Канадский форвард был выбран на драфте 2006 года «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде по общим шестым номером. В составе сборной Канады выиграл чемпионат мира 2016 года. В феврале 2018 года принял участие в трёхстороннем обмене.

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