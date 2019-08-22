Дерик Брассар перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс»
Канадский нападающий Дерик Брассар перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт команды. Канадский форвард подписал соглашение сроком на один сезон, годовая зарплата Брассара составит $ 1,2 млн.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий играл за «Колорадо Эвеланш». В 20 матчах регулярного чемпионата Дерик забросил четыре шайбы и не сделал ни одной результативной передачи. В девяти играх плей-офф Брассар отметился одной голевой передачей.
Канадский форвард был выбран на драфте 2006 года «Коламбус Блю Джекетс» в первом раунде по общим шестым номером. В составе сборной Канады выиграл чемпионат мира 2016 года. В феврале 2018 года принял участие в трёхстороннем обмене.
- 22 августа 2019
-
00:00
- 21 августа 2019
-
23:55
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:41
-
22:37
-
22:27
-
22:04
-
21:51
-
21:46
-
21:24
-
20:59
-
20:30
-
20:01
-
19:35
-
19:27
-
19:16
-
18:57
-
18:44
-
18:34
-
18:22
-
17:48
-
17:44
-
17:27
-
17:21
-
17:17
-
16:35
-
16:08
-
16:00
-
15:29
-
15:15
-
15:00
-
14:45
Партнерский контент