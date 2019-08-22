Мактавиш: «Локомотив» сделал банальные ошибки, принял слабые решения

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (1:3).



«Мы знали, что ожидать от матча с „Динамо“. Они отодвинули игру к бортам и выиграли множество единоборств. „Динамо“ играло хорошо, игроки контролировали шайбу, быстро двигали ее к нашим воротам. Некоторые наши неправильные решения в своей зоне привели к голевым моментам, которые соперник сумел использовать.



Мы получили практически подряд три удаления, получили гол при игре „3 на 5“, затем совершили две банальные ошибки, которые стоили нам еще двух голов. Слабые индивидуальные решения в критический момент произошли, потому что игроки старались сделать слишком много. Но эти ошибки поправимы, мы завтра вернемся к этому и постараемся внести некоторые коррективы», — цитирует тренера РИА «Новости».

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