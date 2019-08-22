Мозер: в «Автомобилисте» баллоны не таскаем, здесь другой тренировочный процесс

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Мозер поделился мнением о матче Кубка Латвийской железной дороги с «Ак Барсом» (2:5).



«У нас цель только побеждать, готовиться к сезону, выкладываться на 100 процентов, действовать по заданию и набирать форму к чемпионату КХЛ. Уступать всегда обидно. Думаю, что скоро будет разбор игры и по нему тогда всё будет видно. Необходимо прибавить в реализации моментов, которые создаём и нужно играть по заданию, а так все ребята выкладываются на 100 процентов.



Тренировочный процесс Мартемьянова отличается от того, что было у Крикунова в «Динамо», баллоны не таскаем. У каждого тренера своя подготовка, свои виды тренировок. Все наставники отличаются со своим тренировочным процессом», — приводит слова Мозера «Страница хоккея Беларуси».

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