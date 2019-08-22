«Бостон» хочет сделать Кэссиди одним из самых высокооплачиваемых тренеров в НХЛ

Руководство «Бостон Брюинз» приступило к переговорам о новом контракте с главным тренером Брюсом Кэссиди, информирует The Athletic.



Согласно данным источника, годовая зарплата 54-летнего специалиста по новому контракту может составить примерно $ 3 млн. В таком случае Кэссиди одним из восьми тренеров, которые достигнут такой отметки. Самым высокооплачиваемым тренером НХЛ остаётся наставник «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок, зарабатывающий $ 6,25 млн.



Кэссиди возглавил «медведей» в ходе сезона-2016/17, сменив на этом посту Клода Жюльена. Уроженец Оттавы трижды выводил команду в плей-офф, а по итогам минувшего сезона ей удалось дойти до финала Кубка Стэнли, где она уступили в семи матчах «Сент-Луис Блюз».

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