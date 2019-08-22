Голышев: надеюсь, что к концу сентября буду на льду

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о ходе восстановления после травмы. В начале августа форвард уральской команды повредил колено в матче Кубка президента Республики Казахстан с «Салаватом Юлаевым».
«Думаю, что буду играть через месяц-полтора. По крайне мере, сперва говорили так. Сейчас тренируюсь в зале, но никакой нагрузки на травмированную ногу нет. Хожу в специальном наколеннике, который не позволяет ноге сгибаться больше определённого градуса. Надеюсь, что к концу сентября буду на льду. Но не знаю, как пойдёт. Всё будет зависеть от процесса восстановления», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышев.
Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В прошедшем сезоне он набрал 45 (21+24) очков в 63 играх.
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