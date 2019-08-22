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Московское «Динамо» объявило состав на игру с «Витязем»

Московское «Динамо» объявило состав на игру с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» определилось с составом на матч Кубка мэра с «Витязем». Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 15:00 мск.

«Динамо»:

Кузнецов (Бочаров);
Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Алексеев;
Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Афиногенов;
Лямин — Миронов, Муранов — Круглов — Васильев;
Огурцов — Бойков, Моисеев — Ефремов — Кулёмин, Игумнов, Прибыльский.

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