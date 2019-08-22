Московское «Динамо» объявило состав на игру с «Витязем»

Московское «Динамо» определилось с составом на матч Кубка мэра с «Витязем». Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 15:00 мск.

«Динамо»:



Кузнецов (Бочаров);

Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Алексеев;

Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Афиногенов;

Лямин — Миронов, Муранов — Круглов — Васильев;

Огурцов — Бойков, Моисеев — Ефремов — Кулёмин, Игумнов, Прибыльский.