Московское «Динамо» объявило состав на игру с «Витязем»
Московское «Динамо» определилось с составом на матч Кубка мэра с «Витязем». Игра состоится сегодня, 22 августа, начало встречи — в 15:00 мск.
«Динамо»:
Кузнецов (Бочаров);
Волков — Хиетанен, Петерссон — Шипачёв — Алексеев;
Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Афиногенов;
Лямин — Миронов, Муранов — Круглов — Васильев;
Огурцов — Бойков, Моисеев — Ефремов — Кулёмин, Игумнов, Прибыльский.
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