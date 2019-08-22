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Миронов — о своей «мельнице»: обсудили с Ляминым, чтобы близко не подъезжал

Миронов — о своей «мельнице»: обсудили с Ляминым, чтобы близко не подъезжал
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился впечатлениями от матча с подмосковным «Витязем» (4:1).

«Лямину досталось коньком соперника после моей „мельницы“? Переиграли немножко, нужно было запугать. На предсезонке можно. Уже обсудили с Ляминым, чтобы он больше так близко не подъезжал.

К широкому льду привыкать не пришлось, тренировались тоже на широкой площадке. Мне без разницы, на каком формате играть. Стыков будет больше, наверное.

Не хочу оценивать, насколько готово „Динамо“ к сезону. Сегодня еле ноги передвигали, ребята все уставшие. У нас ещё вечером тренировки. Чемпионат начинается второго сентября, посмотрим, как мы готовы.

Чайковски? Весёлый парень, хорошо по-русски разговаривает. Позитивный человек», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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