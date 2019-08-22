Меркулов: у «Динамо» пытались увести Чайковски, были интересные переговоры
Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал обстоятельства перехода в команду защитника Михала Чайковски.
«Не скажу, почему Чайковски сначала отдали в «Автомобилист». Мне это не очень известно, потому что было другое руководство. Сейчас, пообщавшись с Крикуновым, я понял, что это тот игрок, который ему нужен в этом году. Было принято решение, что мы его будем возвращать.
Были интересные переговоры, у нас его пытались увести. Не скажу, кто это был и куда. Но всё сложилось так, как сложилось. Этот игрок теперь у нас. Он будет помогать нам добиваться поставленных целей», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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Генменеджер «Динамо»: Крикунов поддерживает позицию по омоложению состава
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