Крикунов: Яшкин обедни не испортит, Чайковски идёт под вторую спецбригаду

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о селекционной работе клуба.



«Да, я удовлетворён сегодняшними подписаниями. Квалифицированные игроки. Михала Чайковски я и так хорошо знаю, он у меня ещё в «Автомобилисте» играл, в прошлом году здесь работали. Яшкин тоже обедни не испортит. Когда сыграет? Послезавтра.



Чайковски всё-таки под вторую спецбригаду идёт, больше шансов, что он там будет. С первой бригадой будем смотреть, может быть, и нападающий там окажется в роли второго защитника.



Пока не скажу, где будем использовать Яшкина. У нас и Тарасов есть для первого звена, Индрашис есть с сотрясением мозга. По крайней мере сейчас есть игроки. А там разберёмся, кого и куда поставить», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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