Хартли: «Авангард» продолжает искать «химию», тройки не сформированы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Северсталью» (1:2 ОТ).



«Мы продолжаем искать «химию». У нас было несколько новых игроков, процесс оценки продолжается. Мы достойно провели первый период, а затем схватили пару удалений. Во втором периоде «Северсталь» играла гораздо лучше нас. Счёт был 1:1, третий период был лучшим в нашем исполнении, мы создали несколько опасных моментов. А в овертайме пропустили атаку два в одного. Мы продолжаем искать правильные мэтчапы.

Тройки ещё не сформированы, мы продолжим экспериментировать. Мы хотим иметь как можно больше вариантов на случай травм или болезней. Всегда должны быть запасные варианты, в прошлом сезоне нам это помогло.



Мне неважно, на каком льду играть. После НХЛ я работал в «Цюрихе», тогда была самая большая перемена для меня. Особенность КХЛ в том, что в этом сезоне будут три размера площадок, это позволит делать небольшие изменения в игре. Размер площадки не оказывает серьёзного влияния на игру, но мне нравится канадский размер, потому что тогда времени не остаётся, необходимо принимать быстрые решения и быть готовым. Не уверен, что на маленьких площадках будет больше травм. Хоккей – контактный вид спорта, в котором всегда надо быть готовым и не опускать головы. По тому, что я видел, травм не так много, если сравнивать прошлый сезон КХЛ и НХЛ, разницы я не вижу», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.