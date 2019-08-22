Генменеджер «Динамо» — о Яшкине: «Сибирь» конструктивно подошла к вопросу
Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Яшкиным. Напомним, сначала московский клуб выменял права на Яшкина у «Сибири».
«Переговоры по Яшкину шли довольно долго и довольно сложно. Надо отдать должное «Сибири», которая конструктивно подошла к данному вопросу. Можно сказать, что новосибирский клуб пошёл нам навстречу. Они не стали сильно затягивать этот вопрос. Компенсацию мы выплатили им достойную, всё-таки Яшкин был первым выбором на драфте КХЛ. Главное, что переговоры завершились так, как было нужно нам», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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