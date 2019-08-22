Полыгалов: хорошо знаю, какую работу надо проделывать у Крикунова
Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов поделился впечатлениями от выигранного матча с подмосковным «Витязем» (4:1).
«Не скажу, был ли офсайд при моём голе или нет. Это не моя работа. Судьи сказали, что не было, потому и засчитали. Шайба хорошо легла на клюшку, оставалось только забить. Надо наигрывать ещё взаимодействие в звене, сегодня только первая игра была. Будем сыгрываться.
Полученная в межсезонье травма мне уже не мешает. Я полностью восстановился. Самые перспективные ожидания от сезона. Мы хорошо друг друга знаем с Крикуновым, я знаю, какую работу надо проделывать», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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Московское «Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы
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