Полыгалов: хорошо знаю, какую работу надо проделывать у Крикунова

Нападающий московского «Динамо» Игорь Полыгалов поделился впечатлениями от выигранного матча с подмосковным «Витязем» (4:1).



«Не скажу, был ли офсайд при моём голе или нет. Это не моя работа. Судьи сказали, что не было, потому и засчитали. Шайба хорошо легла на клюшку, оставалось только забить. Надо наигрывать ещё взаимодействие в звене, сегодня только первая игра была. Будем сыгрываться.



Полученная в межсезонье травма мне уже не мешает. Я полностью восстановился. Самые перспективные ожидания от сезона. Мы хорошо друг друга знаем с Крикуновым, я знаю, какую работу надо проделывать», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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