Капризов: не обращали внимания на отсутствие поражений у «Спартака»
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Спартаком» (5:2) на Кубке мэра Москвы.
«Они не проигрывали в межсезонье? Особенно на это внимания не обращали. Сейчас идёт предсезонка, нам надо наиграть определённые сочетания. Практика поможет влиться в сезон. Серьёзно тренируемся, ещё есть в чём прибавлять.
Все знают, что Знарок — сильный тренер. У «Спартака» хорошая команда. Сезон покажет, чего она добьётся. Но с ней было приятно играть.
Новые правила? Нападающим должно быть посвободнее. Большинства тоже больше будет. Значит, и больше голов», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби
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