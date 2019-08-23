Алексеев: Петерссон — интеллектуальный и рукастый игрок, как Кагарлицкий

Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев рассказал, как поменялась тактика первой тройки команды после ухода Дмитрия Кагарлицкого.
«Насколько звено Шипачёва изменилось после замены Кагарлицкого на Петерссона? Существенно. Всё-таки Дима игрок поопытней. У них с Вадиком была своя наигранная связка. Они набирали много очков. С ними всегда было просто. А Петерссон только пришёл в «Динамо». Он новый человек в команде и ещё многих связок не знает. Но думаю, со временем взаимопонимание между Петей и Вадиком придёт, и у них образуются свои связки, которые будут эффективны в играх КХЛ.
Чем Петерссон отличается от Кагарлицкого? Трудно сказать, я не так много с ними играл. Как говорил Вадик, Андре — игрок интеллектуальный и рукастый, с броском, как и Дима. Но что-то пока не прёт у них двоих. Что у Кагарлицкого проблемы с очками, что у Пети. Однако это предсезонка, все под нагрузками, поэтому нестрашно, что у кого-то не идёт игра. А сравнить Кагарлицкого и Петерссона не могу. У каждого свои компоненты, за счёт которых они хорошо играют в хоккей», — приводят слова Алексеева «Известия».
- 23 августа 2019
-
06:05
-
00:54
-
00:28
-
00:03
- 22 августа 2019
-
23:47
-
23:21
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
23:01
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:47
-
20:27
-
20:09
-
19:54
-
19:29
-
19:22
-
19:08
-
19:00