Алексеев: Петерссон — интеллектуальный и рукастый игрок, как Кагарлицкий

Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев рассказал, как поменялась тактика первой тройки команды после ухода Дмитрия Кагарлицкого.

«Насколько звено Шипачёва изменилось после замены Кагарлицкого на Петерссона? Существенно. Всё-таки Дима игрок поопытней. У них с Вадиком была своя наигранная связка. Они набирали много очков. С ними всегда было просто. А Петерссон только пришёл в «Динамо». Он новый человек в команде и ещё многих связок не знает. Но думаю, со временем взаимопонимание между Петей и Вадиком придёт, и у них образуются свои связки, которые будут эффективны в играх КХЛ.

Чем Петерссон отличается от Кагарлицкого? Трудно сказать, я не так много с ними играл. Как говорил Вадик, Андре — игрок интеллектуальный и рукастый, с броском, как и Дима. Но что-то пока не прёт у них двоих. Что у Кагарлицкого проблемы с очками, что у Пети. Однако это предсезонка, все под нагрузками, поэтому нестрашно, что у кого-то не идёт игра. А сравнить Кагарлицкого и Петерссона не могу. У каждого свои компоненты, за счёт которых они хорошо играют в хоккей», — приводят слова Алексеева «Известия».