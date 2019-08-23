Миловзоров — о 0:6 с «Металлургом»: в Чехии играли с более слабыми соперниками

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (0:6).
«Мы прилетели довольно рано, провели разминку, отдохнули. Но в игре получилось так, что мы полностью проиграли сопернику в движении и борьбе, «Металлург» везде был первым. Надо проанализировать этот матч, сделать выводы и поскорее забыть. Мы разбирали соперника и готовились к этой игре, как они закатываются, какие у них комбинации. Не думаю, что сказалось то, что в Чехии играли с более слабыми соперниками, чем «Металлург»», — цитирует Миловзорова официальный сайт новосибирцев».
Счёт был открыт на четвёртой минуте — удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Роман Любимов. На 19-й минуте форвард Эрик О`Делл упрочил преимущество команды Йозефа Яндача. В следующие 20 минут магнитогорский клуб забросил ещё две шайбы усилиями Брэндона Козуна и Дениса Паршина. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде — отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.
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