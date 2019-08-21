Известен капитан «Сибири» и его ассистенты на сезон-2019/20

Капитаном «Сибири» в новом сезоне будет российский защитник Александр Логинов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Богун. Ассистентами капитана выбраны нападающие Юкка Пельтола и Егор Миловзоров.

В минувшем сезоне 32-летний Логинов забросил восемь шайб и сделал девять результативных передач в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, заработав показатель полезности "+2" и набрав 18 минут штрафа.

«Сибирь» по итогам прошлого чемпионата заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробилась в плей-офф, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка. В 62 матчах регулярного чемпионата сибиряки набрали 54 очков. В межсезонье произошла смена главного тренера — Александра Андриевского заменил Николай Заварухин.