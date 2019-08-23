Гудачек: знаю, как действует Капризов, но шайба полетела слишком высоко

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:5) на Кубке мэра Москвы.

«Всегда плохо проигрывать, к тому же это было дерби. Два периода играли нормально, а в третьем… Не знаю, почему так плохо сыграли.

Гол Капризова? Я смотрел и знаю, как действует Капризов ещё по прошлому сезону. У него было два варианта развития событий: отдать на дальнюю или бросать самому. На дальнюю пас не проходил, и я догадывался, что он сам будет решать исход момента. Хотел сыграть ловушкой, но шайба полетела слишком высоко. В итоге — гол.

Шайба Карнаухова? Был бросок от борта, и шайба застряла под щитком. Я её чувствовал. Но соперник подъехал и из площади ворот ткнул по шайбе. И она зашла. Я потом разговаривал с арбитром, но судья сказал, что она не была прижата, хотя я думал иначе. Он сказал, что надо было накрывать ловушкой, но мне это было сделать очень неудобно, я бы даже сказал, невозможно. Если бы я сыграл ловушкой и накрыл шайбу, то гол бы не засчитали. Но принципе не так важно, как пропустили четвёртый гол, мы в третьем периоде играли плохо», — цитирует Гудачека официальный сайт красно-белых.