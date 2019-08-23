Хенкель — о жизни в Казани: мне нравится. Эчпочмаки — вообще бомба

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями от переезда в Казань и первых тренировках в составе нового клуба.

«Первое время, когда только приехал, жены здесь не было и мы с ребятами, пока у нас у всех семьи не приехали, часто ходили в ресторан. Здесь, от базы недалеко. По центру гулял, тут вправо от базы чуть-чуть проехать. Там погулять тоже можно. И… пока всё, наверное. Местную кухню уже пробовал, эчпочмаки, манты ещё ел. Мне нравится. Эчпочмаки — вообще бомба.

Тренировочный процесс здесь отличается от того, к чему я привык в Минске. Прежде всего, сами требования и стандарты здесь выше во всём. Здесь всё нужно делать в два-три раза быстрее и очень много силовой борьбы на тренировках. Нельзя просто выйти на тренировку — поковыряться. Выкладываться на каждом занятии в Казани надо на 200 процентов. Весь тренировочный процесс сложнее. На данный момент моя цель — помочь «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина. Думаю, это реально. Все голодные, все хотят выиграть», — цитирует Хенкеля сайт канала ТНВ.